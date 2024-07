Fisciano, sequestrata un'industria di lavorazione del gas Messi in sicurezza gli impianti di lavorazione, sanzioni per circa 50mila euro

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Mercato San Severino, coadiuvati da personale del Nucleo carabinieri Ispettorato Lavoro di Salerno e del Comando Vigili del Fuoco di Salerno, si sono recati presso una ditta esercente il commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria, sita nel comune di Fisciano. A seguito del controllo i militari hanno accertato che un piazzale di circa 3500 metri quadri veniva utilizzato quale deposito incontrollato e stoccaggio illecito di rifiuti speciali provenienti dall'attività produttiva, in particolare rifiuti speciali composti da scarti della produzione di acetilene e calce stoccati in centinaia di Big Bags e bombole in ferro in pessimo stato di conservazione. I militari accertavano inoltre, la presenza di uno scarico delle acque reflue provenienti dal piazzale del sito industriale non autorizzato.

Alla luce di quanto emerso procedevano a porre sotto sequestro l'area ed i rifiuti e a deferire all'Autorità Giudiziaria i responsabili per i reati di gestione illecita di rifiuti e scarico non autorizzato di reflui industriali. Inoltre grazie al contributo ed agli accertamenti esperiti dai militari del N.I.L. e dai vigili del fuoco sono statideferiti i responsabili dele violazioni di omessa formazione in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, attività lavorativa svolta ni luoghi di lavoro non conformi, mancata adozione di misure di prevenzione incendi, omessa adozione di documentazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Irrogata altresì, sanzione amministrativa di circa 50.000 euro per accertate violazioni in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro.