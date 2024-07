Capaccio, grave incidente sulla statale 18: centauro perde una gamba L'impatto nei pressi dello svincolo di Capaccio Scalo

Un grave incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri sulla strada statale 18, nei pressi dello svincolo di Capaccio Scalo. Ad avere la peggio è stato un giovane centauro ebolitano che si è scontrato con un'auto che procedeva in direzione opposta. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Il ferito è stato soccorso e trasportato d'urgenza presso l'ospedale di Battipaglia dove gli sono state prestate le prime cure. Successivamente si è reso necessario il trasferimento: dallo stadio di Agropoli il ferito è elitrasportato all'ospedale del Mare di Napoli dove i medici, a causa delle gravi lesioni riportate, hanno dovuto amputargli una gamba.