Centola, autista e passeggeri del bus aggrediti L'uomo, in stato confusionale, è stato bloccato dai carabinieri

In stato confusionale aggredisce i passeggeri di un bus e l'autista. A denunciare l'episodio, accaduto nel comune di Centola-Palinuro, è stato il segretario della Filt Cgil di Salerno, Gerardo Arpino. "La Filt Cgil esprime la propria solidarietà e vicinanza all’autista, dipendente dell’autolinea Infante, aggredito fisicamente da un utente in stato confusionale nel comune di Centola-Palinuro. L’incidente è avvenuto alla fermata dell’autobus, dove l’utente, salito senza motivo apparente, ha aggredito dapprima i passeggeri e successivamente si è scagliato contro il conducente. Grazie alla prontezza e alla professionalità dell’autista, è stato possibile evitare conseguenze peggiori. Inoltre, l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha contribuito a ristabilire la calma, immobilizzando l’aggressore e garantendo la sicurezza di tutti i presenti", le parole del rappresentante della Filt Cgil.

Il sindacato "condanna fermamente ogni forma di violenza e ribadisce l’importanza di garantire condizioni di lavoro sicure per tutti i lavoratori del settore dei trasporti, rimarcando la necessità di un intervento risolutivo per la tutela della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori che, con maestria e diligenza, quotidianamente si fanno carico di tutte le responsabilità e i rischi che comportano l’operare in prima linea, pur di garantire un servizio alla collettività. Pertanto, si chiede continuità agli impegni presi, al fine di arginare il fenomeno, ricordando che “La sicurezza nei trasporti e sul lavoro è indicatore di civiltà” e non può essere vista come un costo ma come una priorità", conclude Arpino.