Incidente sull'A2 tra Eboli e Battipaglia: muore 41enne Coinvolte tre vetture, la vittima originaria di Polla

Ancora una tragedia lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Eboli e Battipaglia, in direzione Salerno.

Tre auto sono rimaste coinvolte in un un grave incidente stradale, nel violento impatto, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, è morto un 41enne, residente a Polla, era alla guida di una Suzuki.

Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo, per lui non c’è stato nulla da fare. Soccorsi e portati in ospedale dal 118 gli altri due conducenti coinvolti nello schianto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati ad estrarre dalle lamiere delle vetture i feriti e la persona che poi è deceduta. Al lavoro la Polizia Stradale e l’Anas che hanno messo in sicurezza l'area e effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.