San Gregorio Magno, si ribalta la motozappa: muore 63enne Inutili i soccorsi, indagano i carabinieri

Tragedia questa mattina a San Gregorio Magno. Un 63enne ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto in un campo in località Pallaforte. L'uomo stava svolgendo dei lavori nei campi quando è rimasto schiacciato dal mezzo agricolo che stava utilizzando, una motozappa. Al vaglio degli inquirenti la ricostruzione della dinamica dei fatti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l'uomo non c'era più nulla fare, indagano i carabinieri. Cordoglio nella comunità, il 63enne era molto conosciuto.