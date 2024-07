Minacce a procuratore generale di Catanzaro, divieto di avvicinamento L'uomo è indagato per minaccia a un Corpo giudiziario

Avrebbe scritto frasi di minaccia sull'auto di servizio del procuratore generale di Catanzaro Giuseppe Lucantonio.

Per questo motivo gli agenti di polizia della sezione di pg della Procura di Salerno e della Squadra mobile di Catanzaro hanno eseguito un'ordinanza del gip di Salerno che applica la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con modalità elettroniche di controllo, nei confronti di un cittadino di nazionalità marocchina.

L'uomo è indagato per minaccia a un Corpo giudiziario. Secondo la ricostruzione del gip, che ha condiviso l'impostazione della richiesta della Procura salernitana, l'indagato, in concorso con altre persone che non sono ancora state identificate, avrebbe rivolto minacce di morte al magistrato, quale componente e rappresentante della Procura generale di Catanzaro, "per impedirne o turbarne l'attività", scrivendo sull'autovettura di servizio delle minacce. Il procedimento è di competenza della Procura di Salerno titolate ad indagare su fatti che riguardano i magistrati del distretto della Corte d'appello di Catanzaro.