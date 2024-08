Operazione Mare Sicuro, continuano i controlli delle forze dell'ordine Al lavoro Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto

La Polizia di Stato, in piena sinergia con la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto, continua i pattugliamenti e i controlli delle aree costiere salernitane interessate dalla presenza di turisti e diportisti.

Il riscontro dell’aumento dei reati, dovuti in gran parte all’abuso di alcool e/o sostanze stupefacenti, ha determinato la necessità di continuare a predisporre mirati servizi di controllo lungo la viabilità - marittima e stradale - che adduce al Molo Masuccio Salernitano e al Porto Turistico Marina d’Arechi, così come convenuto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e di Tavolo

Tecnico in Questura.

I servizi interessano sia le località marittime, svolti dai poliziotti della Questura di Salerno a bordo degli acquascooter, che la circolazione stradale di collegamento e sono rivolti all’acquisizione di documentazione delle imbarcazioni e dei veicoli per verificare la regolarità, nonché l’accertamento del tasso alcolemico e dell’eventuale uso di sostanze stupefacenti da parte dei conducenti per scongiurare il deprecabile

fenomeno della conduzione di unità da diporto e veicoli sotto l’influenza dell’alcool.

L’attività di prevenzione è uno strumento fondamentale per rinsaldare il livello di sicurezza attenuando molto il rischio di incidenti e contribuire alla diffusione della cultura della legalità e della pacifica convivenza sociale. In particolare nel pomeriggio di mercoledì 31 luglio 2024 sono state controllate 115 persone; 32 veicoli di cui 3 contravvenzioni al C.d.S.; 30 imbarcazioni con relativi alcoblow eseguiti ed un ulteriore accertamento in banchina con etilometro.