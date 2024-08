Capaccio, Comune ad un passo dal dissesto: Sica all'attacco L'esponente di minoranza: gestione scellerata sui conti

"I numeri non mentono e quelli riportati nel Rendiconto di Esercizio 2023 e nella relativa relazione dell’Organo di Revisione confermano, in modo definitivo, la grave crisi in cui versa il Comune di Capaccio Paestum, sancita da un disavanzo che ammonta ormai a 41 milioni di euro e che sta portando l’ente verso il sempre più probabile dissesto di bilancio. Un dato che rivela quanto superficiale, arrogante ed irresponsabile sia stata la gestione finanziaria di questi anni, il cui primo segnale era arrivato già con il disavanzo di 8.5 milioni del Rendiconto 2022, che l’amministrazione, tuttavia, non solo non è stata capace di ripianare, ma l’ha addirittura quintuplicato, ed in un solo anno. Davvero un record". Così, in una nota, il consigliere di opposizione Emanuele Sica.

"Una gestione scellerata che trova ulteriore conferma nel ritardo di quasi 4 mesi, rispetto alla scadenza del 30 aprile, con cui si è proceduto ad approvare, solo nell’ultimo consiglio comunale del 9 agosto scorso, il Rendiconto 2023, nonostante i moniti e le raccomandazione che da più parti sollecitavano ad adottare con urgenza ogni misura possibile per arginare la crisi in atto. Così come grave è da ritenersi la mancata, tempestiva comunicazione al consiglio comunale dei rilievi sulla gestione finanziaria dell’ente da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, formulati con istruttoria assunta al protocollo in data 16 febbraio, ma di cui l’amministrazione, colpevolmente, ha continuato a non dar conto, né a far cenno in tutte le successive sedute consiliari e di cui si è avuta notizia solo a fine luglio 2024. Forse sarà solo una fortuita coincidenza, ma, dalla sequenza temporale con cui si sono svolti i fatti, sia il ritardo nell’approvazione del Rendiconto 2023 che la mancata comunicazione dei rilievi della Corte sembrano piuttosto scelte studiate ad arte, facenti parte di una strategia più ampia finalizzata a posticipare la notizia dell’ingente disavanzo e del relativo rischio di dissesto a dopo le elezioni amministrative del 9 e 10 giugno, al fine di evitare possibili ricadute negative sul risultato delle urne. Un modus operandi che è ormai un tratto distintivo di questa amministrazione", spiega l'esponente di minoranza.

Nella lunga missiva si fa riferimento anche alle "sempre maggiori anticipazioni di tesoreria, senza che questo riuscisse, tuttavia, a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, riportando un ritardo medio nei pagamenti di quasi 112 giorni e l’accumulo, nel solo 2023, di un importo complessivo per debiti commerciali residui di circa 15 milioni e mezzo".

Sica incalza: "I numeri non mentono, dunque, ma descrivono con chiarezza la grave situazione finanziaria in cui versa l’ente e definiscono, in modo inequivocabile, cause e responsabilità dell’enorme disavanzo di gestione di 41 milioni di euro, così come spiegano l’urgenza delle raccomandazioni puntuali formulate dall’Organo di Revisione a chiusura della Relazione sul Rendiconto 2023, in cui, tra le altre cose, invitano l’amministrazione ad adottare ogni misura possibile per fronteggiare le gravi criticità rilevate e segnalate, ma soprattutto ad avviare senza ulteriori indugi la procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale prevista dall’art. 243 bis del TUEL. Raccomandazioni che, ancora una volta, sembrano cadere nel vuoto alla luce del fatto che l’amministrazione, anche nell’ultima assise consiliare, con la consueta, disarmante superficialità si è limitata a “dare atto del non permanere degli equilibri generali di bilancio per effetto dell’impatto del disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione 2023 e che, non essendo in condizioni di ripianare il disavanzo utilizzando le regolari misure previste dall’art. 188 del TUEL, con successivo separato provvedimento, genericamente aderirà alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”, senza spiegare con maggiore dettaglio, né prevedere in concreto con quali tempistiche, modalità e misure intenda procedere, ignorando, di fatto, ogni monito e prescrizione della Corte e dei Revisori all’urgenza".