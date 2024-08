Salerno: uomo trovato morto in auto a Pastena A dare l'allarme un passante che ha chiamato le forze dell'ordine, si indaga

Dramma a Pastena dove questa mattina, in via Belisario Corenzio, un uomo è stato trovato morto nell’abitacolo di un'auto parcheggiata. Ad accorgersene un passante che ha chiamato le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenutiagenti di polizia e gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Si indaga per risalire alle cause del decesso.