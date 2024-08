Tragedia sulla statale Amalfitana: muore automobilista E' successo nei pressi di Cetara

Dramma sulla statale 163 Amalfitana, un uomo, nei pressi di Cetara, mentre era alla guida della sua auto ha accusato un malore fatale, a darne notizia Il Vescovado. Il malcapitato è riuscito a fermare la sua vettura e scendere in strada ma poco dopo si è accasciato sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Le indagini affidate ai carabinieri.