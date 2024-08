Si accascia mentre percorre il Sentiero degli Dei: paura per una turista inglese VIDEO - E' stata soccorsa e trasportata in elicottero al Ruggi dagli operatori del CNSAS

Giornata movimentata per gli operatori del Soccorso alpino e speleologico della Campania che hanno effettuato due interventi in montagna per turisti in difficoltà. Nel Salernitano la centrale operativa del 118 ha chiesto aiutoper una persona incosciente tra le mattonelle 03 e 04 del Sentiero degli Dei. In particolare un'escursionista inglese di 76 anni, mentre stava percorrendo il sentiero da Agerola a Positano assieme ad alcuni familiari, si è sentita male e si è accasciata al suolo, perdendo conoscenza. Oltre alla squadra terrestre CNSAS, di presidio nella zona dei Monti Lattari, è partito l'elicottero 118 della base di Salerno che è giunto rapidamente sul posto sbarcando al verricello il tecnico CNSAS, il medico e l'infermiere in una zona relativamente impervia. Dopo aver monitorato i parametri del paziente, una volta stabilizzato, i sanitari ed il tecnico CNSAS hanno provveduto all'imbarco del paziente tramite verricello per trasferirlo all'ospedale "Ruggi" di Salerno.

Sul monte Molare, invece, una donna originaria di Pompei è scivolata mentre stava raggiungendo la vetta con un gruppo di amici. La 46enne si è procurata un serio trauma ad un arto inferiore che le ha impedito di proseguire a causa del forte dolore. I compagni di escursione hanno quindi allertato il Soccorso alpino e speleologico della Campania contestualmente al 118 che ha inviato sul posto una squadra terrestre del CNSAS e l’elisoccorso del 118 di Napoli. Quest’ultimo dopo aver sbarcato il tecnico CNSAS e l’equipe sanitaria ha provveduto a stabilizzare e recuperare tramite verricello a bordo dell’elicottero la donna per trasportarla in ospedale.