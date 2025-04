Salernitana-Cosenza, accelerata dalla prevendita: il dato Numeri in aumento: l'Arechi pronto a ribollire di passione

L’Arechi ribolle di passione ed è pronto ad alzare la voce. Salernitana-Cosenza si disputerà in un Principe degli Stadi da cornice importante. L’ultimo aggiornamento della prevendita reso noto dal club granata fa registrare un’accelerata: sono 7000 i tagliandi venduti di cui 81 per il settore ospiti. Superata quota 11500 spettatori previsti all'Arechi. 2500 i biglietti venduti in appena 24 ore, anche alla luce della promo abbonati che si chiuderà a mezzanotte.

Inoltre, la Salernitana ha comunicato che il botteghino 1 dello stadio Arechi sarà aperto nel giorno gara dalle 12:00 alle 14:30 per l’acquisto dei tagliandi. Si ricorda che nel giorno della partita non sarà possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti.