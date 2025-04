Pagani, festa della Madonna delle Galline: il sindaco chiede rispetto e sobrietà Previsto un momento di preghiera collettiva in suffragio del Pontefice

"Il momento di lutto che coinvolge la comunità mondiale per la morte del Santo Padre Francesco tocca l’anima di ciascuno e non può non condizionare nei giorni del lutto anche i Festeggiamenti della Madonna del Carmelo detta delle galline, che da sempre sono una rappresentazione gioiosa del culto di Maria". Lo ha ribadito il sindaco di Pagani, Lello De Prisco.

"Il secolare rito di apertura del Santuario quest’anno avrà uno spirito di raccoglimento, che siamo certi i fedeli, i tosellanti e la cittadinanza tutta accoglieranno e comprenderanno in rispetto del dolore collettivo che abbraccia il popolo cristiano e non. Sarà un momento di preghiera collettiva in suffragio del Pontefice e sarebbe bello se tutti vivessimo insieme questo raccoglimento proprio con il senso comunitario con cui ogni anno accogliamo la nostra Madonna in Santuario, radunandoci in piazza D'Arezzo con dei cortei silenti, per poi raccoglierci in preghiera con la veglia alle ore 18 e con la Santa Messa alle ore 19 in Santuario.

Nel rispetto del lutto nazionale stabilito in cinque giorni, gli appuntamenti del programma civile del venerdì sono annullati e riprenderanno regolarmente al termine della cerimonia dei funerali del Santo Padre Francesco nel tardo pomeriggio di sabato.

Una scelta determinata dalle direttive nazionali sia della Chiesa, che nella giornata di domenica riprenderà le attività giubilari che dalle direttive del lutto emanate dal Consiglio dei Ministri.

Al popolo e a tutti gli attori della festa chiediamo massima sobrietà fino ai funerali di Papa Francesco".