Eboli: incidente stradale in Litoranea, grave un 70enne A scontrarsi due auto e un camion

E' grave il 70enne rimasto coinvolto in un incidente stradale in Litoranea, a Eboli. L'uomo è stato condotto dai sanitari del 118 in codice rosso all'ospedale di Salerno. Coinvolte nel sinistro due auto e un camion. Il 70enne era alla guida di una delle due vetture.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Presenti anche i Vigili del Fuoco.