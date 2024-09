Incendio a Battipaglia: prende fuoco un silos Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

Incendio stamattina nel comune di Battipaglia. Ad andare a fuoco probabilmente per un guasto ad un filtro un silos contenente materiale di falegnameria. Sul posto sono immediatamente giunti sul posto i vigili del fuoco dei distaccamento di Eboli e della centrale di Salerno con il supporto di una autobotte e un'autoscala. I caschi rossi hanno estinto immediatamente le fiamme e messo in sicurezza il silos. Fortunatamente non ci sono stati grossi danni e non si registrano feriti.