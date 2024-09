West Nile: primo decesso di paziente affetto dal virus nel salernitano Non ce l'ha fatta il 59enne di Altavilla Silentina

Non ce l'ha fatta il 59enne di Altavilla Silentina che da circa quindici giorni era stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Clinica Infettivologica Universitaria del “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Al paziente, in trattamento chemioterapico per una patologia oncologica, era stata diagnosticata una encefalite da West Nile.

Dolore nel comune salernitano, l'amministrazione ha mostrato la sua vicinanza ai familiari del 59enne e ha scritto sui social: “Il nostro concittadino purtroppo non ce l'ha fatta. Nei giorni scorsi il suo nome era stato annoverato quale caso tra quanti, in Italia, erano stati colpiti dalla zanzara Culex. Tuttavia, la problematica si era evidenziata in una persona già fortemente provata da una grave patologia oncologica che, malgrado le cure attente dei sanitari, non sono riuscite a preservarlo dalla morte. Ai familiari la nostra vicinanza e le nostre condoglianze".