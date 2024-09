Mette una parrucca e evade dai domiciliari: beccato dai carabinieri Il 58enne è stato trovato con una patente di guida contraffatta

Il 5 settembre a Scafati i carabinieri della locale Tenenza hanno rintracciato e arrestato un 58enne del posto, già resosi irreperibile da alcuni mesi dopo l’evasione dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto.

Il catturando, nonostante al momento dell’individuazione indossasse una parrucca per camuffarsi, è stato riconosciuto e bloccato

dai carabinieri che durante il controllo lo hanno trovato in possesso di una patente di guida contraffatta per la quale è stato segnalato all’Autorità giudiziaria per “possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi”.

Destinatario di diversi ordini di carcerazione per condanne definitive anche per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno.