Ennesimo incidente stradale a Capaccio: coppia finisce in ospedale La ragazza è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Indagini in corso

Ancora un incidente stradale nel comune di Capaccio Paestum. Ad avere la peggio una 25enne del posto, rimasta ferita in modo serio e ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale di Battipaglia. La ragazza viaggiava in una Ford Focus con il fidanzato, un 27enne ebolitano. Per cause ancora in corso di accertamento l'auto si è scontrata con una Fiat 500, guidata da un 31enne di Agropoli. I due fidanzati sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza a Battipaglia. Per la giovane in nottata si è reso necessario un intervento per l'asportazione della milza. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Capaccio che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e appurare eventuali responsabilità.