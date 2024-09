Rubano un'auto a Salerno: arrestati dalla polizia dopo un inseguimento E' successo nel quartiere di Torrione

Quattro persone sono state arrestate la sera del nove settembre a Salerno dalla polizia per il reato di furto aggravato in concorso. Poco prima avrebbero rubato una Fiat 500X nel quartiere di Torrione. Dopo un breve inseguimento sono stati fermati sulla diramazione autostradale A2 A3 in direzione Napoli.