Badante killer: verrà riesumata la salma del 96enne di Vibonati Lo ha disposto la procura di Latina che indaga sui 4 omicidi confessati da Mario Eutizia

Proseguono le indagini della Procura di Latina sul caso di Mario Eutizia, il 48enne napoletano che nel mese di agosto ha confessato di aver ucciso 4 suoi assistiti per "compassione". Uno dei delitti è avvenuto nel Comune di Vibonati. Vittima il 96enne Gerardo Chintemi, accudito da Eutizia per diversi mesi. la Procura in queste ore ha disposto la riesumazione del cadavere del 96enne che verrà sottoposto all'autopsia. La famiglia vuole sapere la verità sul decesso.

I dettagli

L'esame autoptico verrà effettuato il prossimo 17 settembre nell’ospedale di Agropoli. Una vicenda che ha sconvolto il comune salernitano. Il badante ha confessato di aver ucciso i suoi assistiti somministrando loro farmaci in quantità eccessiva, in maniera tale da provocarne la morte. La morte del 96enne Chintemi avrebbe spinto Mario Eutizia a costituirsi, questo è quello che ha dichiarato agli inquirenti.