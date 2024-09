Movida fuorilegge, vende alcol ai minori: questore chiude un locale a Salerno La guida della polizia: ai ragazzi bisogna infondere la cultura del rispetto e dell'equilibrio

La Polizia ha sospeso l'attività di un locale per due settimane, per somministrazione di alcolici ad una ragazza di soli 15 anni.

Il provvedimento firmato dal questore Giancarlo Conticchio riguarda un'attività già in passato destinataria dello stesso provvedimento, lo scorso maggio.

"Solo infondendo nei ragazzi la cultura del rispetto, dell'equilibrio e della moderazione in tutti i risvolti della propria esistenza si può sperare di crescere una generazione sana con la quale si può immaginare di lottare contro fenomeni di violenza che al giorno d'oggi stanno innalzando in modo decisivo il senso di insicurezza dei cittadini: basti pensare alle violenze contro gli operatori sanitari, ai comportamenti irresponsabili alla guida dei veicoli o alle risse nei locali pubblici, spesso generate proprio dall'uso e smodato di alcool", ha fatto sapere il capo della polizia di Salerno.

"Per questo resta fondamentale una fattiva collaborazione da parte di tutti nel segnalare questi episodi di somministrazione di bevande alcoliche ai minori anche utilizzando l'applicazione Youpol, strumento molto efficace per segnalare, anche in maniera anonima, situazioni che creano maggiore allarme sociale. Ancora una volta - conclude il questore - l'appello è rivolto ai genitori perché seguano più da vicino i propri figli, segnalando a quest'ufficio situazioni che li vedano in difficoltà, con la consapevolezza che le Istituzioni ci sono e sono pronte ad aiutarli in un compito difficilissimo", le parole di Conticchio.