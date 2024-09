Aggressioni al personale medico e sanitario: tavolo in Prefettura "Necessario capire le cause di tali violenze ed intervenire"

Dopo l'ennesima aggressione in ospedale a Salerno, nel reparto di Pediatria del Ruggi d'Aragona, ancora un tavolo convocato in prefettura che ha visto riunirsi forze dell'ordine e sindacati alla presenza anche dei vertici dell'Asl e dell'azienda ospedaliera di via San Leonardo.

"Necessario condividere una serie di interventi per frenare il fenomeno della violenza in corsia e capire il perchè di simili reazioni da parte di pazienti e familiari" ha chiarito il prefetto Francesco Esposito, che ha ribadito però come a Salerno non ci sia un allarme grave per simili episodi, ma sia importante comunque trovare delle soluzioni per far lavorare il personale medico e sanitario in modo sereno così da poter fornire un'adeguata assistenza ai pazienti.