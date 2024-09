VIDEO. Pagani, blitz interforze: carabinieri e polizia a caccia di armi e droga Sequestrati 64mila euro in contanti e una pistola scacciacani. Nei guai titolare di un locale

Operazione interforze di carabinieri e Polizia nell'Agro Nocerino Sarnese. L'attività, predisposta dal questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, ha riguardato la città di Pagani ed alcuni comuni limitrofi. Agenti e militari sono entrati in azione all'alba di oggi. Oltre 100 gli uomini impegnati per effettuare 15 perquisizioni alla ricerca di droga e armi.

Al termine delle operazioni, è stata rivenuta la somma complessiva di circa 64.000 euro in contanti, sottoposta a sequestro poiché ritenuta provento di attività di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché una pistola "scacciacani" con tappo rosso rimosso, sottoposta a sequestro al fine di procedere agli accertamenti tecnici, e 90 proiettili calibro 9x17 mm.

In particolare, la somma di denaro è stata rinvenuta e sequestrata in seguito ad una perquisizione a carico del titolare di un esercizio commerciale ubicato a Pagani, il quale è stato denunciato, in stato di libertà, per riciclaggio, mentre l'arma e le munizioni sono state rivenute all'interno di un edificio abbandonato situato sempre nel territorio paganese, dove è stato rinvenuto e sequestrato anche materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti.

Inoltre i Carabinieri dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno hanno sottoposto a sospensione l'attività imprenditoriale controllata a Pagani, per impiego di manodopera in nero, con sanzioni di oltre 30 mila euro. L'intera zona di intervento è stata presidiata da equipaggi delle Forze di Polizia che hanno proceduto al controllo di 112 soggetti e di 80 veicoli.