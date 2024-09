Maltratta e estorce soldi alla madre: arrestato figlio violento I carabinieri sono intervenuti a Nocera Inferiore

Un19enne è stato arrestato dai carabinieri a Nocera Inferiore per estorsione e maltrattamenti in famiglia, vittima la madre, la donna sarebbe stata minacciata anche in presenza dei militari.

Martedì scorso i carabinieri sono intervenuti per soccorrere la donna dopo una segnalazione giunta al numero di emergenza 112.