Anziano originario di Salerno investito e ucciso mentre attraversa la strada L'incidente è avvenuto in Toscana, la vittima aveva 89 anni

La comunità di Caggiano piange Michele Isoldi, 89enne originario del centro salernitano ma residente in Toscana.

L'anziano è stato investito e ucciso mentre attraversava la strada a Pieve a Nievole, a poca distanza dall'abitazione. L'impatto, avvenuto in via Matteotti, non gli ha lasciato scampo: Isoldi è deceduto poco dopo in ospedale.