Casal Velino, scoperto un market della droga: in manette un 47enne L'uomo è stato trovato in possesso di cocaina, marijuana e hashish

A Casal Velino i carabinieri della stazione di Acquavella, Castelnuovo Vallo Scalo e Marina di Ascea, insieme al nucleo cinofili di Sarno hanno arrestato in flagranza di reato D.M., 47enne di Agropoli per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, in seguito ad un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, è stato trovato nella disponibilità di 48,2 grammi di cocaina, 127 grammi di hashish, 8,5 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, due telefoni cellulari nonché 350 euro in contanti, verosimile provento dell'attività di spaccio. L'Autorità giudiziaria di Vallo della Lucania, in attesa dell'udienza di convalida, ha disposto gli arresti domiciliari.