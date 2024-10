Duplice omicidio al mercato ittico: interrogato il reo confesso 72enne Domani l'autopsia sulle salme, poi restituite ai familiari

E' in corso in queste ore l'interrogatorio davanti al gip del reo confesso, autore del duplice omicidio al mercato ittico di Salerno, Franco Iacovazzo. Il 72enne, subito dopo il delitto, dopo essersi consegnato ai carabinieri, aveva sostenuto di sparato, uccidendo il 58enne Rosario Montone di Portici e il salernitano 48enne Carmine De Luca, per vendicare il fatto che i due tre anni prima avessero causato il suo licenziamento.

Le indagini

Da una prima ricostruzione degli inquirenti, effettuata anche grazie alle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza del mercato, Iacovazzo avrebbe esploso prima un colpo alle spalle all'altezza del cuore nei confronti di De Luca che era al telefono, poi si sarebbe trovato di fronte Montone, raggiunto da due proiettili in petto, che lo hanno ucciso sul colpo. De Luca è morto invece in ospedale, i familiari contesterebbero anche i ritardi nei soccorsi che avrebbero aggravato le sue condizioni. Intanto domani saranno effettuate le autopsie sulle due vittime che forniranno ulteriori dettagli nella ricostruzione della vicenda.