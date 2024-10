Tragedia sfiorata: scontro auto-camion, veicolo schiacciato e negozio distrutto Nel sinistro sono rimaste coinvolti complessivamente quattro veicoli

Grave incidente stradale quello avvenuto stamattina a Capaccio Paestum, in via Sandro Pertini. Per cause in corso di accertamento un autocarro e un'auto si sono scontrati.

Il mezzo pesante ha travolto il veicolo, che è finito schiacciato contro la parete di un negozio.

Complessivamente nel sinistro sono rimasti coinvolti quattro veicoli: oltre l'autocarro, altre tre auto. Due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale ad Eboli e Battipaglia.

Sul posto i carabinieri ed i vigili del fuoco, oltre le ambulanze del 118: investigatori al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro.