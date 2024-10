Nocera Superiore, nascondevano cocaina in casa: arrestati madre e figlio Nell'abitazione sono stati rinvenuti 110 grammi di droga e 6mila euro in contanti

A Nocera Superiore i carabinieri della sezione operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, con l'ausilio del nucleo cinofili carabinieri di Sarno, hanno arrestato madre e figlio, rispettivamente di 56 e 32 anni. Entrambi sono indagati per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. A seguito di perquisizione i militari hanno rinvenuto in casa 110 grammi di droga, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e quasi 6mila euro in contanti.