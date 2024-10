Roccapiemonte, investe un 19enne e si dà alla fuga: identificato e denunciato Il giovane è stato sottoposto ad un delicato intervento agli arti

E' stato individuato e denunciato il conducente di una vettura che sabato scorso aveva investito un 19enne a Roccapiemonte, allontanandosi senza prestare soccorso. A renderlo noto è stato il sindaco Carmine Pagano che ha elogiato i caschi bianchi per l'indagine portata avanti in questi giorni. L'investimento era avvenuto in via Giordano: il 19enne, trasportato all’ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore, era sottoposto ad un delicato intervento chirurgico agli arti inferiori.

La Polizia Locale di Roccapiemonte, guidata dal comandante Felice Mollo, con il supporto del vice Giovanni Buonocore e in collaborazione con Giuseppe Contaldi, comandante della Polizia Locale di Castel San Giorgio, è riuscita a individuare l'investitore. Infatti, sulla scena dell’incidente, sono stati raccolti alcuni frammenti di carrozzeria (in particolare uno specchietto retrovisore) e, dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza installato sul territorio, è stato possibile risalire alla marca e al modello del veicolo (posto sotto sequestro) che aveva provocato l’investimento.

Il proprietario e responsabile del fatto è stato quindi rintracciato ed accompagnato presso il Comando di Polizia Locale di Roccapiemonte dove è stato identificato e denunciato per omissione di soccorso a seguito di incidente stradale con feriti, con conseguente ritiro e sospensione della patente di guida.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Carmine Pagano e dal vicesindaco, nonché delegato alla Polizia Locale, Roberto Fabbricatore che hanno così commentato: “Un plauso al comandante Mollo, al vice vomandante Buonocore e a tutti i nostri agenti di Polizia Locale che sono riusciti a denunciare il responsabile che, non solo ha causato l’incidente e ferito un giovane ma, cosa davvero triste e grave, non si è fermato per prestare soccorso. Speriamo almeno che possa riflettere sul suo comportamento, al di là delle giuste sanzioni comminate”. Il comandante Mollo ha affermato: “Grazie al senso civico di alcuni cittadini, alla tenacia dei nostri agenti di Polizia Locale e al sistema di videosorveglianza, siamo risaliti al conducente che ha causato l’incidente. Un lavoro efficace, una risposta importante alla comunità”.