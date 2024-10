Spaccio di droga: arrestato pusher dai carabinieri E' successo ad Agropoli

Nella serata del 15 ottobre scorso, ad Agropoli, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 20enne del luogo, per "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti".

I militari, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto alla perquisizione del veicolo condotto dall'indagato rinvenendo nella sua disponibilità 3 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di 300 grammi circa nonché la somma in contanti di euro 630,00 verosimile provento dell'attività illecita.

L'arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Vallo della Lucania, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse cosi formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.