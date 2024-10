Rissa tra stranieri a Torrione: giovani aggrediti con le bottiglie Intervenute polizia e ambulanze

Rissa a Torrione nella serata di ieri in piazza Giancamillo Gloriosi. Sono dovute intervenire 5 pattuglie della Polizia e un'ambulanza del 118, coinvolti diversi giovani di origine straniera. Dagli insulti si sarebbe passati a calci e pugni e poi alle bottigliate. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine per fare luce su quanto accaduto.