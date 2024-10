Salerno, furgone in fiamme nel quartiere Torrione I caschi rossi hanno sedato l'incendio, evitando ulteriori conseguenze

Alle 23 di ieri sera i Vigili del Fuoco di Salerno sono intervenuti a seguito di una segnalazione per un incendio di rifiuti in via Enrico Moscati, nel quartiere di Torrione. Giunti sul posto, però, hanno rinvenuto un furgone in fiamme. Il rogo ha interessato la parte anteriore del monovolume, distruggendo completamente vano motore e cruscotto. Dai primissimi accertamenti effettuati dai caschi rossi, si propenderebbe per cause accidentali, in quanto pare che il mezzo fosse stato parcheggiato da non molto tempo. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso. L'incendio, fortunatamente, non ha provocato altri danni alle auto parcheggiate nelle vicinanze e ai palazzi attigui.