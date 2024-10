Tragedia a Salerno: giovane precipita dal viadotto Gatto e muore Avviate le indagini per ricostruire la dinamica

Tragedia in serata a Salerno, dove - per cause in corso di accertamento - un giovane è precipitato dal viadotto Gatto.

L'impatto non ha lasciato scampo alla vittima, morta praticamente sul colpo. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e le forze dell'ordine.

L'area è stata interdetta: avviate le indagini per ricostruire quanto accaduto.