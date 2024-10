Finisce contro le auto in sosta, automobilista ferito Incidente a San Leonardo

Incidente stradale in serata a Salerno, in località San Leonardo. Per cause in corso di accertamento un uomo alla guida di una Fiat Grande Punto si è schiantato contro alcune auto in sosta, a bordo della carreggiata.

Nell'impatto il conducente è rimasto ferito: scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le ambulanze e le forze dell'ordine. Disagi alla viabilità nella zona orientale.