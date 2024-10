Salerno: beccati tassisti abusivi dalla Polizia Municipale Avevano a bordo di un'auto turisti stranieri. Multati e denunciati anche dei parcheggiatori

Nella scorsa settimana, durante le attività di controllo del territorio, personale del Reparto Motociclisti della Polizia Municipale di Salerno ha sorpreso, nei pressi della stazione ferroviaria, due persone alla guida di autoveicoli con a bordo turisti stranieri, intente a svolgere attività di tassista abusivo, ovvero senza le necessarie autorizzazioni. Ai due conducenti è stato contestato l’art. 86 c. 2 del vigente codice della strada, con relativa sanzione accessoria del ritiro della patente di guida ed il sequestro amministrativo del veicolo utilizzato per l'illecito.



In relazione ai continui episodi segnalati da parte di cittadini vessati in maniera continuativa da soggetti che, in modalità seriale e continuativa, eseguono l’attività di parcheggiatore e/o guardiamacchine abusivi, al fine di prevenire e reprimere l'attività illecita, gli agenti del Reparto Motociclisti hanno quotidianamente monitorato le località dove più frequentemente si verificano queste situazioni: piazza Vittorio Veneto; piazza Mazzini; piazza della Concordia; piazza Amendola; piazza Casalbore; via Ligea; via Orazio Flacco; via Piave (area mercatale); via San Leonardo (altezza esercizio commerciale BRICO); Via A. Carella, Lungomare Colombo alt. Polo Nautico, località Stadio Arechi e vie limitrofe.



Nel corso dell'anno in corso, i controlli effettuati hanno portato al sanzionamento e alla denuncia di numerose persone dedite all’attività illecita di parcheggiatore abusivo.



Nello specifico, le attività condotte dal Comando di Polizia Municipale hanno dato come esito:

110 verbali al Codice della Strada – (art. 7 c. 15 bis), 75 sanzioni per Daspo (art. 7 D. Lgs. 14/2017 e artt. 9 e 10 L. 48/2017), 62 intimazioni di allontanamento (art. 9 D. Lgs n. 14/2017), 50 Denunce per inottemperanza ai provvedimenti del Questore (DASPO Urbano e inottemperanze al Foglio di Via Obbligatorio.