Operazione antidroga al Porto di Salerno, il plauso del sindaco "Liberata la città da una banda pericolosa di trafficanti di droga"

“E' stata una importantissima operazione questa dei carabinieri che liberano così la città da una banda pericolosa di trafficanti di droga anche con addentellati internazionali. E’ un merito che va ascritto alle forze dell’ordine, segnatamente ai carabinieri, ma anche al grande lavoro che sta conducendo la Questura, con le Forze dell'Ordine, per la sicurezza e la civiltà dei rapporti nella nostra città. Ho telefonato al Prefetto e al Questore per complimentarmi. Mi auguro che questa iniziativa abbia seguito, nel senso che altre se ne possano fare per far sì che la nostra sicurezza e quella relativa al rispetto della legalità venga garantita sempre di più sul nostro territorio. Purtroppo parliamo di un problema a carattere internazionale. La forza della droga, con la quantità di denaro che circola, è prorompente, ma noi teniamo alta l’attenzione”.



Con queste parole, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli ha commentato – a margine di una iniziativa a Palazzo di Città – l’operazione dei carabinieri che all’alba di quest’oggi ha permesso di smantellare un'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti operante a Salerno e provincia capace di penetrare anche nei mercati illeciti di altre regioni, tra le quali Basilicata e Puglia.