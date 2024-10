Salerno: arrestato pusher a Torrione dalla polizia E' stato beccato all'interno di un centro scommesse in piazza Gloriosi

Arrestato presunto pusher nel quartiere di Torrione a Salerno, in piazza Gloriosi. Gli agenti hanno beccato l'uomo P.S., queste le sue iniziali, all'interno di un centro scommesse in piazza Gloriosi. Le accuse sono detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'indagato, nel corso di un controllo, è stato trovato in possesso di 18 involucri contenenti hashish e della somma di 200 euro, suddivisa in banconote da piccolo taglio. Presso la sua abitazione la polizia ha trovato materiale per il confezionamento e 300 euro. L'arrestato, nel corso del controllo, ha cercato di fuggire, scagliando una sedia contro gli agenti, colpendo uno di loro alla gamba.