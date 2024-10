Salerno, commerciante colto da un malore mentre chiude negozio: è morto Inutili i soccorsi

Dolore nel quartiere di Pastena, in via Posidonia, dove, nella tarda serata di ieri, un commerciante è morto. L'uomo stava abbassando la saracinesca della sua storica attività di abbigliamento quando si è sentito improvvisamente male, proprio davanti ai passanti. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo, per l'esercente non c'è stato nulla da fare.