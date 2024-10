Agropoli: donna investita mentre attraversa sulle strisce pedonali E' stata portata in ospedale a Vallo della Lucania

Una donna è stata investita da un'auto questa mattina ad Agropoli, in via Pio X. La malcapitata, intorno alle 10, è stata travolta da una Fiat Panda mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Violento l'impatto, soccorsa dai sanitari del 118 è stata condotta in ospedale a Vallo della Lucania.