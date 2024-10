Pagani, blitz della Guardia di Finanza: sequestrati 688 ordigni esplodenti I finanzieri hanno sottoposto a sequestro 11 chili di fuochi, denunciato il responsabile

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, nell'ambito di un'attività di servizio in materia di prevenzione e repressione della commercializzazione illegale di materiale esplodente, ha sottoposto a sequestro quasi un migliaio di prodotti pirotecnici illegalmente detenuti ai fini della vendita, in assenza delle prescritte autorizzazioni e di qualsiasi misura di sicurezza.

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore sono riuscite ad individuare, nel comune di Pagani, un'abitazione li cui proprietario, da informazioni assunte, sarebbe risultato in possesso, senza alcun permesso, di un'importante quantità di materiale pirotecnico pronta per la vendita al minuto. All'esito della perquisizione, estesa anche al garage, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 688 ordigni esplodenti, per un contenuto esplosivo netto (NEC) totale pari a 11,499 chili nonché 16 unità tra centraline e detonatori a distanza con cui il soggetto effettuava, su richiesta, i collegamenti in batteria dei vari ordigni.

Il responsabile, un cittadino di nazionalità italiana, è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore e dovrà rispondere di "omessa denuncia e commercio abusivo di materie esplodenti". L'operazione di servizio conferma il continuo impegno che la Guardia di Finanza mette in campo ai fini del contrasto al fenomeno della fabbricazione abusiva ed al commercio illegale dei prodotti pirotecnici di cui il territorio dell'Agro-nocerino sarnese risente particolarmente, specie con l'appropinquarsi delle prossime festività.