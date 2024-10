Auto si ribalta sul Raccordo Avellino-Salerno, traffico rallentato L'incidente ha riguardato un solo veicolo

Nuovi disagi per gli automobilisti che percorrono il Raccordo Avellino-Salerno, che già devono fare i conti con non pochi problemi per i numerosi cantieri.

Un'auto si è ribaltata in corrispondenza del km 12, nel territorio del comune di Montoro. L'incidente è stato autonomo e non ha coinvolto altri veicoli.

Il mezzo - ha fatto sapere Anas - è già stato rimosso ed il traffico sta gradualmente tornando alla normalità. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento.