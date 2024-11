Tragedia sull'A30: auto si ribalta, morto un 42enne L'uomo è originario di San Giuseppe Vesuviano

Tragedia questa mattina intorno alle 4 sull'A30, al km1 in direzione Avellino. Un'auto, una Renault Capture, per cause ancora non chiare, si è ribaltata. Il conducente pare abbia perso il controllo della vettura che si è ribaltata, violentissimo l'impatto, il 42enne, originario di San Giuseppe Vesuviano, è morto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Salerno che hanno lavorato per estrarre il corpo dalle lamiere. Il tratto di strada è stato chiuso temporaneamente per permettere ai caschi rossi di mettere in sicurezza l'area.