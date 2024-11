Salerno: incidente stradale sul Lungomare, grave una ragazza A scontrarsi auto e moto

Incidente stradale sul Lungomare Tafuri di Salerno, nel primo pomeriggio di oggi. A scontrarsi, per cause ancora non chiare, un’auto ed una moto con a bordo 2 persone: ad avere avuto la peggio una ragazza, soccorsa da un'ambulanza del 118 è stata condotta in ospedale, pare che le sue condizioni siano serie.