Policastro: investiti tre pedoni da un'auto, uno è grave E' successo sulla Statale 18, alla guida della vettura una 46enne

Incidente ieri sera sulla strada Statale 18, nei pressi di Policastro Bussentino. Una Ford Fiesta con alla guida una 46enne, residente nel Comune di San Giovanni a Piro ha travolto, per cause ancora non chiare, tre persone che stavano camminando ai bordi della carreggiata.

Ferito gravemente un uomo che è stato trasportato all'ospedale di Vallo della Lucania, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intevenuti i carabinieri. Denunciata la donna alla guida, sarebbe stato riscontrato un tasso alcolemico superiore alla norma.