Battipaglia: arrestato dalla polizia pusher 27enne Nascondeva la cocaina in una cassaforte a casa della cugina

Il 6 novembre scorso personale del commissariato di Battipaglia ha arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti F.O.M., queste le sue iniziali. Il 27enne del posto era stato seguito dagli agenti di polizia, che hanno individuato un appartamento in uso a una cugina dell'indagato nel quale lo stesso aveva accesso.

Nel corso della perquisizione in casa sono stati ritrovati 55 grammi di cocaina, due bilancini elettronici, buste per il confezionamento delle singole dosi, tutto in una cassaforte portatile la cui chiave era in possesso del giovane. Il 27enne si trova ora in carcere a Fuorni.