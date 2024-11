Auto si ribalta a Sant'Eustachio, paura per il conducente Per fortuna nessuna grave conseguenza

Paura nel pomeriggio sulle strade di Salerno, in particolare al quartiere Sant'Eustachio.

Il conducente di un'auto, una Jeep, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo e si è ribaltato.

Tanta paura ma per fortuna non ci sono gravi conseguenze.