Omicidio Vassallo, udienza fiume al Tribunale del Riesame per tre indagati La discussione per il colonnello Fabio Cagnazzo potrebbe slittare anche a domani

È ancora in corso l'udienza al Tribunale del Riesame di Salerno per i ricorsi presentati da tre delle quattro persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta per l'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. La prima posizione esaminata è stata quella di Giuseppe Cipriano, imprenditore scafatese, difeso dall'avvocato Giovanni Annunziata. Il legale del 59enne ha presentato e discusso approfondite memorie difensive, ripercorrendo la tesi dell'estraneità ai fatti già ribadita dall'indagato in occasione dell'interrogatorio di garanzia. Integrazioni sono state presentate anche dalla Procura di Salerno, rappresentata in udienza dal procuratore Giuseppe Borrelli e dai pm titolari del fascicolo, Marco Colamonici, Elena Guarino e Francesco Rotondo. La discussione è durata complessivamente tre ore. È ancora in corso, invece, la discussione del ricorso dell'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, difeso dall'avvocato Giuseppe Stellato. Da capire, invece, se l'udienza del colonnello Fabio Cagnazzo si terrà comunque in serata o se sarà rinviata alla giornata di domani.