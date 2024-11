Cade grosso albero all'Università di Salerno: ferite 5 persone Un ragazzo ha riportato gravi conseguenze. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco

Un grosso albero è caduto all'interno del campus dell'Università di Salerno, a Fisciano. Quattro persone sono rimaste ferite, un ragazzo ha riportato conseguenze più serie, la frattura del bacino e del cranio. E' successo nella tarda mattinata, nei pressi dell'edificio E2.

Sono intervenuti personale del 118 e due squadre dei vigili del fuoco della centrale del distaccamento di Mercato San Severino, oltre ad un'auto gru. I caschi rossi hanno tagliato alcuni rami per consentire ai sanitari di prestare le cure del caso, messo in sicurezza e transennato l'area. L'arbusto potrebbe essere stato abbattuto forse dal forte vento che si è abbattuto in queste ore sul salernitano. Sul posto carabinieri e polizia scientifica per i rilievi. Si indaga. I giovani erano all'Unisa per seguire un corso del Tfa che è stato sospeso.

Sara Botte

Filippo Notari