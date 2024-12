Salerno: botti a festa in piazza Battipaglia, incendiato un albero Il Comune in una nota "stigmatizza con severità il comportamento irresponsabile"

Fuochi d'artificio non autorizzati durante una festa in piazza hanno causato l'incendio di un albero a Battipaglia, in provincia di Salerno. È accaduto ieri sera in piazza Amendola, gremita di persone per Togo fest, iniziativa organizzata dall’associazione Aps Miusic. I fuochi d'artificio, non previsti dall'organizzazione e fatti esplodere da una persona del pubblico, hanno causato l'incendio di un albero e spavento tra le persone che affollavano la piazza. Il Comune di Battipaglia in una nota "stigmatizza con severità il comportamento irresponsabile e sconsiderato" di chi ha esploso i fuochi d'artificio. "Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma i petardi hanno purtroppo causato l’incendio di un albero. Per questo episodio, che rappresenta un grave attentato alla sicurezza pubblica, sono in corso gli accertamenti necessari da parte delle autorità competenti", assicura il Comune.L'associazione Miusic e lo staff di Togo Fest a loro volta "si dissociano e criticano fortemente quanto accaduto", sottolineando come la persona che ha acceso i fuochi d'artificio non fosse appartenente all'organizzazione e che "tale accensione non era prevista nel format né dall'organizzazione della serata e la riteniamo un modo di divertirsi pericoloso per divertirsi. Ci auguriamo, ad ogni modo, che questa azione deprecabile non abbia rovinato la bella serata che fino a quel momento stava dando un po' di spensieratezza ad una comunità che cerca con forza dei momenti di coesione e sana leggerezza collettiva".